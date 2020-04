So bereitet sich ein Friseur auf die Hygienemaßnahmen vor

Seelze

An die Fernsehansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag, 22. März, erinnert sich Timo Fuchs noch sehr genau. Denn nach den Worten der Kanzlerin war klar, dass auch sein Friseursalon an der Hannoverschen Straße im Stadtzentrum ab sofort geschlossen bleiben muss. Für wie lange, dass vermochte damals niemand zu sagen. „Viele Kunden haben mich danach völlig überrascht angerufen und gefragt, was los ist und gefragt, warum das Geschäft zu ist“, erzählt Fuchs. Am Montag, 4. Mai, sind sechs Wochen vergangen, und im Rahmen der Lockerungen darf Fuchs sein Geschäft wieder öffnen.

„Ich hätte nicht gedacht, mich mal so darauf zu freuen, wieder arbeiten zu dürfen“, sagt Fuchs. Die für Friseurgeschäfte angeordneten Sicherheitsmaßnahmen bereiten ihm allerdings Sorge. „Das ist nicht auf den Arbeitsalltag zugeschnitten“, befürchtet der Friseurmeister. Um den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten, dürfen nicht mehr als drei Kunden gleichzeitig im Salon bedient werden. Drei der vorhandenen sechs Stühle bleiben also ungenutzt. Die sieben Angestellten, die sich aktuell noch in Kurzarbeit befinden, sollen voraussichtlich in Teams arbeiten.

Kommen neue Öffnungszeiten?

Denkbar sei auch eine Erweiterung der Geschäftszeiten, um mehr Kunden bedienen zu können. „Wir werden nicht allen Kunden ihren Wunschtermin ermöglichen können“, glaubt Fuchs und geht davon aus, deswegen auch Kunden zu verlieren. Auch auf die gemütliche Zeitungslektüre und Kaffee müssen Friseurbesucher künftig vorerst verzichten. Die Unterhaltung wird über den Spiegel geführt, sowohl Kunde als auch Friseur müssen eine Maske tragen, denn Haare zu schneiden und zu frisieren und dabei einen Abstand von 1,50 Meter einzuhalten, ist kaum möglich.

Außerdem wird es keine reinen Trockenhaarschnitte mehr geben, jedem Kunden werden die Haare zuerst gewaschen. „Zwischen den Waschbecken werde ich Trennwände aus Plexiglas aufstellen“, erklärt Timo Fuchs. Sicherheitsstreifen auf dem Fußboden sollen auch dort an den erforderlichen Abstand erinnern. Gleich am Eingang steht auf einem Bistrotisch Desinfektionsmittel bereit. Oft hat Timo Fuchs sich in den letzten Tagen die Frage gestellt, ob es nicht gereicht hätte, diese Maßnahmen gleich anzuordnen und eine Weiterarbeit somit zu ermöglichen.

Zwangsschließung hinterlässt Spuren

Während viele Gewerbetreibenden zur Zeit des Lockdowns noch Nischen zum Geld verdienen, wie zum Beispiel Lieferservice und Außer-Haus-Verkauf blieben, bedeutete die Schließung für Friseure einen Einnahmeausfall von 100 Prozent. „In der ersten Woche haben wir noch Gutscheine verkauft, die Termine werden wir jetzt abarbeiten“, sagt Fuchs, der zuerst von einer zweiwöchigen Schließung ausgegangen war. „Am Anfang hatte ich fast ein schlechtes Gewissen. Während die anderen Geschäfte um uns herum schon alle geschlossen hatten, durften wir noch arbeiten“, erinnert sich der Friseur.

Die sechswöchige Schließung ist nicht ohne Spuren an ihm vorüber gegangen. Neben der einmaligen staatlichen Förderung in Höhe von 9000 Euro musste er einen Kredit aufnehmen, um alle Kosten weiterhin zahlen zu können. „Dass ich ein so gesundes Geschäft wieder Geld reinstecken muss, das macht mich traurig“, sagt Fuchs, der seit 2001 an der Hannoverschen Straße ansässig ist und sich seither einen großen Stammkundenkreis aufgebaut hat. Ob er noch einmal sechs Wochen durchhalten würde, darüber ist er sich nicht sicher.

