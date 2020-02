Seelze

Eine 52-jährige Fußgängerin ist am Sonnabend gegen 13.30 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Hannoverschen Straße 77a leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde sie von dem Fahrzeug an der Hand berührt. Der Fahrer fuhr davon, ohne sich um die Frau zu kümmern. Die Fußgängerin klagte über Schmerzen und Schwellungen an der Hand. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Die Beamten bitten Zeugen um Hinweise unter Telefon (05137) 827 115.

Von Heike Baake