Letter

Eine junge Frau hat am Sonnabend vor dem S-Bahnhof in Letter zwei Männer (42 und 52 Jahre) angegriffen. Gegen 20.45 Uhr kam es zu einem Streit zwischen den drei Beteiligten, teilt die Polizei in Seelze mit. In dessen Verlauf soll die Unbekannte auf die Männer eingeschlagen, sie beleidigt und bedroht haben. Beide wurden leicht verletzt. Anschließend flüchtete die Schlägerin über den Bahnhof in Letter.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach der mutmaßlichen Täterin ein. Weil die Ermittler nicht ausschließen konnten, dass sich die Frau auf den Gleisen aufhielt, setzten sie bei der Suche auch einen Hubschrauber ein. Die Fahndung blieb jedoch erfolglos. Jetzt hoffen die Beamten auf Zeugen. Die Gesuchte wird als etwa 20 Jahre alt, schlank und dunkelhaarig geschildert. Hinweise nimmt die Polizei in Seelze unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Sandra Remmer