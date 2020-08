Seelze

Bei einem Unfall ist am Montag gegen 14.30 Uhr eine Fußgängerin auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes an der Straße Brüggefeld leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah eine 64-jährige Autofahrerin aus Hannover die 54-Jährige aus Suthfeld, die einen Einkaufswagen schob. Bei dem Unfall erlitt die Fußgängerin leichte Verletzungen am Bein.

Von Thomas Tschörner