Seelze

Die neuen Flutbrücken, in denen der Mittellandkanal über das Leinetal geführt wird, werden derzeit trockengelegt. „Alle sechs Jahren überprüfen wir das Bauwerk“, sagt Thorsten Wenig, Leiter des Außenbezirks Lohnde des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Mittellandkanal/Elbeseitenkanal. Die beiden Stahlbrücken waren im Jahr 2000 mit der Verbreiterung des Mittellandkanals in Betrieb genommen worden und werden seitdem von den Binnenschiffen genutzt – als sogenannte zweite Fahrt. Die letzte Trockenlegung war im Jahr 2015.

Die rote Sperre trennt den Brückenbereich vom übrigen Kanal. Quelle: Thomas Tschörner

Zweite Fahrt ist derzeit nicht nutzbar

Weil die beiden Stahlbrücken dicht beieinander liegen, wird auch der Mittellandkanal zwischen den beiden Brücken trockengelegt. Betroffen sind davon insgesamt rund 600 Meter. Binnenschiffe, die den Bereich passieren wollen, müssen deshalb auf die erste Fahrt ausweichen, die über die historischen gut 100 Jahre alten Flutbrücken führt. Allerdings gilt dort ein Begegnungsverbot: Nur ein Schiff darf gleichzeitig über die Brücken fahren. Außerdem gilt ein maximale Geschwindigkeit von sechs Kilometern pro Stunde sowie ein maximaler Tiefgang von 2,40 Meter. „Die Begrenzung ist bekannt“, sagt Wenig. Die Vorbereitungen liefen seit einem Jahr. Ebenso lange hätten sich die Schiffer darauf einstellen können.

Grundablass liegt über der Leine

Damit nicht unnötig viel Wasser abgelassen werden muss, ist die Baustelle mit zwei Revisionsabschlüssen abgeschottet. Dabei handelt es sich um jeweils zwei Schwimmpontons, an denen Dammtafeln befestigt sind – Wandelemente aus Stahl. Zudem gibt es zwei schwimmende Sperren, die die Stahlbrücken vom normalen Kanalbett trennen. Denn bei den Arbeiten geht es um die Prüfung der Flutbrücken. Um anschließend das Wasser aus dem Kanal zu bekommen, wurde der Grundablass geöffnet. Durch diesen Verschluss läuft das Wasser in die darunter fließende Leine.

Mit Hilfe des Grundablasses kann das Wasser in die Leine abfließen. Quelle: Thomas Tschörner

36 Millionen Liter fließen ab

Die Menge klingt durchaus beachtlich. Wenig rechnet mit 36.000 Kubikmetern Wasser, was 36 Millionen Liter entspricht. Tatsächlich mache sich die Menge kaum bemerkbar. „Die Leine hat derzeit niedrige Wasserstände.“ Zudem ziehe sich der Prozess über Stunden hin. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt rechnet mit 14 Stunden.

Zur Galerie Alle sechs Jahre werden die beiden Stahlbrücken überprüft, in denen der Kanal über das Leinetal geführt wird. Der Kanal ist ein beliebtes Naherholungsziel, in dem aber auch viele Fische zu Hause sind.

Stahlwanne wird auf Beschädigungen untersucht

Das meiste Wasser ist inzwischen aus dem Kanal gelaufen. Zu sehen ist eine Schmarre, die ganz offensichtlich durch ein zu dicht am Ufer fahrendes Schiff verursacht wurde. Wenn die Stahlwanne ganz frei liegt, wird der Korrosionsschutz bei Bedarf erneuert. Geprüft wird auch der kathodische Korrosionsschutz, ein elektrochemisches Rostschutzverfahren. Dabei werden minderwertigere Metallelemente „geopfert“, um die wertvollere Stahlwanne zu schützen.

Mitarbeiter finden jede Menge Müll

Sichtbar wird aber auch Müll. Fahrräder liegen ebenso im Kanal wie Autoreifen, die höchstwahrscheinlich als Fender von Booten und Schiffen genutzt wurden. Die Mitarbeiter holen unter anderem aber auch eine Metallleiter aus dem Kanalbett, ebenso ein Handy, einen Rollen und einen Teddybären.

Baustelle wird von Sicherheitsfirma bewacht

Die Baustelle ist eingezäunt, um Unbefugte fernzuhalten. Nachts wird sie von einer Sicherheitsfirma bewacht. Dies dient nicht zuletzt dem Schutz der Neugierigen. Die Steine an der Uferböschung sind bemoost und glitschig. Wer dort ausrutscht, kann einige Meter tief stürzen und sich verletzen.

Fische sind sicher in die Leine gekommen

Der Mittellandkanal ist nicht nur ein beliebtes Naherholungsgebiet für Spaziergänger, Hundefreunde, Radfahrer und Jogger, sondern auch ein Angelrevier. Die Fische seien in der Mehrzahl durch das ausreichend große Rohr in der Leine gelandet. Wenn bei der Entfernung des letzten Wassers noch Fische entdeckt werden, werden sie in das Kanalstück zwischen den beiden Brücken umgesetzt, in dem ein Rest Wasser verbleibt.

Von Thomas Tschörner