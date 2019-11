Seelze

Als der Eigentümer eines silbernen Mercedes vom Typ B-Klasse am Sonnabend um 14.45 Uhr zu seinem Fahrzeug auf dem Edeka-Parkplatz an der Hannoverschen Straße zurückkam, bemerkte er einen Schaden am linken Heck. Der Unfallverursacher war davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden. Den Schaden geben die Ermittler mit etwa 1500 Euro an.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Sandra Remmer