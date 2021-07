Letter

Der Kastanienplatz verwandelt sich am Sonntag, 18. Juli, bereits zum siebten Mal in einen bunten Marktplatz. Der Flohmarkt findet erstmals an einem Sonntag statt, weil am Tag zuvor in Seelze der Obentrautmarkt gefeiert wird. Das Organisationsteam mit Gabi Bertram, Karin Schallhorn, Wolfgang Gleitz und Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth freut sich, dass die Veranstaltung möglich ist: Wegen der Corona-Pandemie musste der Flohmarkt im vergangenen Jahr ausgefallen.

Kinder zahlen keine Gebühr

Der Flohmarkt, der von 11 bis 15 Uhr läuft, ist nur für private Anbieter gedacht, gewerbliche Händler sind nicht zugelassen. Der Aufbau ist ab 10 Uhr möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Standgebühr beträgt 3 Euro pro Meter. Kinder bis zwölf Jahre müssen nichts zahlen.

Erlös fließt an Grundschule

„Mit dem Erlös wollen wir wieder ein Projekt für Kinder und Jugendliche in Letter unterstützen“, kündigt Schallhorn an. In diesem Jahr will das Team die Brüder-Grimm-Schule bei der Schulhofverschönerung nach den Umbauarbeiten unterstützen.

Insgesamt 1600 Euro konnten die Organisatoren aus den Erlösen der bisherigen sechs Flohmärkte von 2014 bis 2019 als Spende weitergeben.

Weitere Informationen gibt es bei Gabi Bertram, die wochentags ab 15 Uhr unter Telefon (0157) 34690488 zu erreichen ist.

Von Anke Lütjens