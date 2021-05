Seelze

Ein ungewöhnliches Bild für einen frühlingshaften Wochentag. Auf der Wiese am Bürgerpark in Seelze sind fliegende Drachen und andere Tiere zu bestaunen. Die Windverhältnisse an der Leine sind günstig. So gelingt es dem „Drachenbändiger“ Dominic Rinne (30) mit seinen fliegenden Attraktionen den Tag vieler spazieren gehender Familien und Pärchen zu verschönern.

Drachen locken Familie an

Schon vom Parkplatz Garbsener Landstraße am Mittellandkanal waren die Drachen zu sehen.Das zieht die Leute magnetisch an. So auch die Familie Lamprecht. Die Eltern Annette und Lutz waren mit ihren Töchtern Pauline (6) und Charlotte (2) auf einer kleinen Fahrradtour in Seelze unterwegs. Pauline rief „Schaut mal, eine fliegende Hüpfburg!“ Damit war das nächste Ziel für die Eltern klar: Den Ort suchen, an dem die fliegenden Drachen vom Boden aus geflogen werden.

Freuen sich über die großen Flugtiere: Lutz mit Charlotte (von links), Pauline und Annette Lamprecht. Quelle: Michael Scheller

Abwechslung ist willkommen

Die nette Abwechslung kommt ihnen ganz recht. Das Standard-Ziel sei sonst der Benther Berg. Beide Elternteile sind wie viele Menschen zurzeit coronabedingt zu Hause. Im vergangenen Jahr ging es noch mit Urlaub, sagt Annette Lamprecht, wenn auch mit abweichender Routenführung. Anstatt Flensburg, Ost - oder Nordsee, ging es für die vierköpfige Familie nach Holland. Auf dem Rückweg eine kurze Pause auf einem Bauernhof bei Fehmarn. Dieses Jahr sei vorsichtshalber nichts geplant, sagt sie.

Drachen regen zum Mitmachen an

Auf der Wiese am Stadtpark angekommen, sind die Kinder hellauf begeistert. Solch große Drachen haben sie noch nie in der Luft gesehen. Von der Begeisterung inspiriert, wollte Pauline direkt ihren eigenen Drachen steigen lassen. Den Wunsch konnte Lutz Lamprecht seiner Tochter nicht ausschlagen. Rasch machte er sich auf den Weg und holte den Drachen von zu Hause. Stolz leistete sie mit ihrem kleinen Drachen, den großen Drachen und den anderen Tieren Gesellschaft.

Hobby begleitet Rinne schon seit der Kindheit

Dominic Rinne weiß, dass er ein Magnet mit seinen fliegenden Attraktionen ist. Sein Hobby stellt er normalerweise auf großen Drachenfesten zu Schau. Seine Liebe zu Drachen fing klein an und begleitet ihn schon sein Leben lang. Seine Mutter bestätigt stolz, dass er mit einem Drachen in der Hand sogar seine ersten Schritte als Kind meisterte. Im Jahr 2016 fing er langsam an, seine fliegenden Frösche selbst zu nähen. Zunächst waren es kleine Frösche, die im Laufe der Zeit immer größer wurden. Nach seinem ersten Exemplar mit 3,5 Metern vergrößerte er seine Vorlagen zum selber nähen kontinuierlich bis zum größten Exemplar von stolzen 14 Metern. Daher auch sein Name „Froschgeil“, wie man ihn in der Szene nennt. Seit vergangenem Jahr sind auch Krokodile in seinem Repertoire.

An diesen Tag war aber „nur“ der „Lifter“ selbst genäht. Und genau dieser „Lifter“ am Ende der 100 Meter langen Schnur hat schon eine Fläche von 7 Quadratmetern und sorgt somit für weiteren Auftrieb für die ihm folgenden Drachenattraktionen. Nur mit einer speziellen Metallkonstruktion am Boden gelingt es Rinne, diese Riesen zu kontrollieren.

Große Versammlungen sollen vermieden werden

Unter den aktuell vorherrschenden Corona-Bedingungen will Dominic Rinne keine großen Menschenmassen anziehen. Deshalb informiert er seine Fans, etwa über Facebook, bewusst erst nach solchen Flügen.

Von Michael Scheller