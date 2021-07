Seelze

Ein großer Lastwagen mit Greifarm, ein Trecker mit Anhänger und ein Kastenwagen sind in der Nacht von Montag auf Dienstag vom Firmengelände der Friedhofsgärtnerei Pöpperling Richtung Rheinland-Pfalz gestartet. Beladen waren sie mit zahlreichen Arbeitsmaterialien und Sachspenden. Vier leitende Mitarbeiter und Sören Pöpperling haben sich auf den Weg gemacht, um vier Tage lang den Menschen im Landkreis Ahrweiler zu helfen.

Der Lastwagen verfügt über einen Greifarm. Quelle: Heike Baake

Viele Sachspendend dabei

„Ich habe die Bilder gesehen, wie schlimm es ist und wusste, dass ich etwas tun muss“, erklärte Pöpperling. Man könne selbst auch jederzeit in eine Situation kommen, in der man auf Hilfe Anderer angewiesen sei. Auch Mitarbeiter seien zeitgleich mit ähnlichen Überlegungen auf ihn zugekommen. In der kurzen Vorlaufzeit musste der Jungunternehmer viel organisieren. „Meine Kundentermine und laufende Aufträge muss ich in dieser Zeit ruhen lassen“, erklärte Pöpperling. Die Auftragsbücher seien derzeit voll, aber die richtige Zeit für die Hilfsaktion könne es in den Sommermonaten für ihn ohnehin nicht geben.

Dirk Pöpperling (links) und Janick Folker nehmen auch 14 Kanister Diesel mit. Quelle: Heike Baake

Auf Pöpperlings Aufruf bei Facebook meldeten sich zahlreiche Unternehmen und Privatpersonen, die die Aktion unterstützen. So wurde der Lastwagen auch mit zehn Paletten Sachspenden belade. Von Toilettenpapier über Getränke bis hin zu Linsensuppe und Ravioli in Dosen ist alles dabei, was die Menschen dort in ihrer Not benötigen. Besonders Süßigkeiten für Kinder, so Pöpperling, seien gefragt, und die habe er natürlich auch dabei. Auch Topfpflanzen kommen mit nach Süddeutschland. „Wenn alles immer nur schlamm-braun ist, dann tut so ein Farbtupfer sicherlich gut“, erklärt Firmenchef Dirk Pöpperling.

Topfblumen sollen Farbtupfer in das Hochwassergebiet bringen. Quelle: Heike Baake

Im Anhänger übernachten

Die Aktion seines Sohnes unterstütze er voll und ganz. Sie hätten als Unternehmen die Produktionsmittel und wüssten, wie man damit umgehen müsse. „Wir brauchen allerdings ganz viel Verständnis von unseren Kunden, deren Aufträge jetzt erst einmal ruhen“, erklärte der Vater. Ganz wichtig sei ihm allerdings, dass die „Jungs“, alle gesund wieder zurück kommen und die „Maschinen heile sind“.

Der Anhänger mit dem Radlader wird von einem Trecker bis nach Ahrweiler gezogen. Quelle: Heike Baake

Sören Pöpperling, der sich auf Baumfällarbeiten spezialisiert hat, verfügt über Kontakte zu Kollegen in ganz Deutschland. Über dieses Netzwerk bekam er von Unternehmern, die bereits vor Kurzem in Süddeutschland Hilfe geleistet hatten, viele nützliche Informationen. Alle Helfer, so Pöpperling, würden über ein Camp entsprechend ihrer mitgebrachten Geräte und Fahrzeuge eingesetzt und verteilt. Die Verpflegung aller Helfer sei vor Ort organisiert und für Übernachtungsmöglichkeiten habe er selbst gesorgt. „Meine Mitarbeiter und ich schlafen auf mitgebrachten Feldbetten im Anhänger“, erklärte er.

Von Heike Baake