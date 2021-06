Seelze

Die Lieferung wird bald kommen: Gespannt warten Colin Alders und Sabrina Roth von der Seelzer Firma Lichtklang auf ihre neue aufblasbare Leinwand. Auf sieben mal sechs Metern lassen sich darauf Filme oder Fußballspiele übertragen oder Theaterstücke zeigen. Und das macht Hoffnung für einen Kultursommer mit gelockerten Corona-Regeln und kleinen Veranstaltungen mit Publikum. „Auch aus der Seelzer Politik sind schon positive Signale für ein Open-Air-Kino gekommen“, sagt Roth. Tatsächlich hatte der CDU-Bürgermeisterkandidat Gerold Papsch angekündigt, sich für eine Veranstaltung im Stadtgebiet einzusetzen. Das könne auch der Gastronomie helfen, so Papsch.

Mehr Flexibilität durch neue Leinwand

„Wir haben mehr als 50 Leinwände und Projektoren im Lager stehen, die wir für solche Projekte zur Verfügung stellen können“, sagt Veranstaltungstechnikerin Roth. Der Neuzugang unter den Leinwänden dürfte den Aufbau und auch die Genehmigung deutlich beschleunigen. „Normalerweise müssen wir für die großen Stahlkonstruktionen immer ein bisschen Vorlauf einplanen“, sagt Alders. Da könne es bis zum tatsächlichen Event ein paar Wochen dauern. Mit der aufblasbaren Leinwand wäre man flexibel – und das sei gerade jetzt von Vorteil. „Als sich abgezeichnet hat, dass sich die Corona-Lage ein wenig entspannt, haben wir sie direkt bestellt, um uns für den Sommer zu wappnen.“

400 Menschen könnten so gleichzeitig mit Abstand einen Kinofilm schauen, sagt Roth. „Man könnte so maximal ausreizen, was die aktuellen Verordnungen zulassen.“

Kino auf einer sieben mal sechs Meter großen Leinwand: Visualisierung zeigt, wie eine Kulturveranstaltung im Freien möglich sein könnte. Quelle: Fotomontage Lichtklang

Einnahmen fallen durch Lockdown weg

Die beiden Seelzer Unternehmer haben harte Zeiten hinter sich. Der Lockdown hat ihrer Firma, die Veranstaltungstechnik unter anderem auch für Messen durchführt, viele Aufträge gekostet. Seit mehr als einem Jahr steht die Technik nun fast ungenutzt herum. Im vergangenen Juni haben Alders und Roth schon einmal mit einem Open-Air-Kino für Seelze geliebäugelt. Die Pläne waren schon fast fertig. „Aber auf die Genehmigung für so eine Veranstaltung im Grünen hätten wir sechs bis acht Wochen warten müssen und dann war uns das Risiko zu groß und die Corona-Lage zu unsicher“, sagt Roth.

Kino auf dem Wasser?

Statt für diesen Sommer selbst eine solche Veranstaltung zu planen, hoffen die Unternehmer auf eine Zusammenarbeit mit Kulturveranstaltern in Seelze. „Die wissen wie man so etwas auf die Beine stellt, wir können die passende Technik stellen“, sagt Alders. Ein Open-Air-Kino sei etwa auf dem Schützenplatz, im Bürgerpark oder am Hafen denkbar. Man könne die Leinwand sogar auf dem Wasser schwimmen lassen. „Vielleicht ist ja auch ein Public Viewing für die Fußballspiele der EM möglich“, sagt Roth.

Trotz der Rückschläge während der Pandemie sind die beiden Veranstaltungstechniker optimistisch. Immerhin habe man durch die sinkenden Infektionszahlen wieder eine Perspektive. „Es wird nicht alles gehen, aber ein bisschen“, sagt Geschäftsführerin Roth. „Der Kultursommer könnte gut werden.“ Bislang haben sich vor allem Kulturvereine bei der Seelzer Firma gemeldet. Man hoffe auf weitere Aufträge.

Von Linda Tonn