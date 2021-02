Seelze

Die Ortsfeuerwehr Seelze ist am Montag gegen 22 Uhr erneut zu einem Mehrfamilienhaus an der Beethovenstraße gerufen worden, in dem es erst am Sonntag zu einem Wohnungsbrand gekommen war. Nachbarn hätten einen Rauchmelder in der Nachbarwohnung der vom Brand zerstörten Wohnung gehört, berichtet Seelzes Feuerwehrsprecher Norbert Bittner.

Die Ortsfeuerwehr war zunächst mit einem Fahrzeug vor Ort. „Allerdings hatte die Polizei das Haus mit mehreren Schlössern abgesichert, um Plünderungen zu verhindern“, sagte Bittner. Diese Schlösser habe die Feuerwehr nicht aufbrechen wollen und deshalb nach einer anderen Möglichkeit gesucht, um in das Haus zu kommen. Weil die Drehleiter der Seelzer gerade in der Werkstatt ist, wurde erneut die Ortsfeuerwehr Garbsen um Unterstützung gebeten.

Mithilfe der Drehleiter gelangten Feuerwehrleute über den Balkon in die Wohnung, wo sie den Rauchmelder außer Betrieb setzten. Warum der Rauchmelder Alarm geschlagen hatte, konnte Bittner nicht sagen. Normalerweise seien die Geräte zuverlässig, und meldeten sich außer bei Rauchentwicklung nur bei schwacher Batterie. Dennoch käme es hin und wieder zu Fehlalarmen.

Von Thomas Tschörner