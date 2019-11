Dedensen/Gümmer

Zu einem Autobrand an der Landschaftsstraße ( Bundesstraße 441) sind am Dienstag um 11.03 Uhr die Ortsfeuerwehren Dedensen und Gümmer gerufen worden. Wie Dedensens Feuerwehrsprecher Arend Kokemüller berichtet, wies eine Rauchwolke den Einsatzkräften den Weg zur Abzweigung in Richtung Lohnde, wo an einem Wirtschaftsweg am Mittellandkanal ein brennender Wagen stand. Unter Atemschutz bekämpften Dedensener Feuerwehrleute die Flammen im Motorraum mit Wasser. Anschließend wurde das Auto mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert und dann eingeschäumt, um ein Wiederentzünden zu verhindern.

Spur auf B 441 gesperrt

Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei eine Spur der B 441. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Schadens aufgenommen. Die Untere Wasserbehörde kontrollierte das Erdreich auf etwaige Schadstoffe. Der Einsatz für die beiden Ortsfeuerwehren mit insgesamt drei Fahrzeugen war gegen 12.30 Uhr beendet.

Von Thomas Tschörner