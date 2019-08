Lohnde

95 Jahre Freiwillige Feuerwehr in Lohnde, das muss gebührend begangen werden. Und so haben die Lohnder gleich zwei Abende lang gefeiert. Beim Kommers am Freitagabend im Bürgerhaus zeigte sich schnell, welche Bedeutung die Feuerwehr in Lohnde hat. Stühle mussten nachgeholt werden, weil die Gäste so zahl...