Döteberg

Die Freiwillige Feuerwehr in Döteberg freut sich über Verstärkung. Auf der Jahresversammlung im Dorfgemeinschaftshaus begrüßte Ortsbrandmeister Rainer Struß, Nora Jung und Lina Edeler als neue Mitglieder in Seelzes kleinster Ortsfeuerwehr, die nun 38 aktive Mitglieder zählt. Weiter 46 Döteberger unterstützen die Feuerwehr als passive Mitglieder, acht gehören der Altersabteilung an.

Ehrungen und Beförderungen

Auch Beförderungen und Ehrungen standen an diesem Abend an. Geehrt für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Rainer Struß und Peter Brandes. Sören Jung und Marcel Marwell wurden zum Feuerwehrmann befördert und verstärken das Team nun als Aktive.

Von Sandra Remmer