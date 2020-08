Dedensen

Insbesondere in den heißen und trockenen Sommermonaten kommt es immer wieder zu Wald- und Flächenbränden, in der Feuerwehrfachsprache Vegetationsbrände genannt. Um für den Ernstfall entsprechend vorbereitet zu sein, hat die Ortsfeuerwehr Dedensen jetzt das taktische Vorgehen bei einem Vegetationsbrand auf einem präparierten Stoppelfeld in der Dedenser Feldmark geübt.

„Was bei Vegetationsbränden brennt, ist verloren“, sagt Ortsbrandmeister Rene Corterier. Beim Löschen eines solchen Feuers gehe es deswegen vor allem darum, die Umwelt und Sachwerte zu schützen. „Das Klima hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert und fördert aufgrund des Temperaturanstiegs auch in Deutschland die Wald- und Flächenbrände“, weiß Corterier.

Unter authentischen Bedingungen übt die Ortsfeuerwehr Dedensen einen Flächenbrand. Quelle: Feuerwehr

Übung unter authentischen Bedingungen

Unter authentischen Bedingungen lernten die Dedenser Einsatzkräfte, wie sich Flächenbrände ausbreiten und wie die einzelnen Abschnitte bezeichnet werden, beispielsweise Feuerfront, Feuerflanken, Schwarz- und Grünbereiche. Außerdem erfuhren die Ehrenamtlichen, welche Auswirkungen Windrichtung, Windstärke und Luftfeuchtigkeit auf das Feuer haben.

Im weiteren Verlauf der Übung wurde der Umgang mit den verschiedenen Geräten zur Eindämmung und zum Löschen des Brandes trainiert. „Bei der Waldbrandbekämpfung sind insbesondere Handwerkzeuge notwendig, um Brandschneisen anzulegen, mit denen das Feuer aufgehalten werden kann“, erklärt der Ortsbrandmeister. Bei Bränden von Freiflächen und Stoppelfeldern seien hingegen ein Laubbläser sowie sogenannte Feuerpatschen erfolgversprechende Löschgeräte.

Um einen Flächenbrand zu löschen, benötigen die Feuerwehrleute vor allem Handwerkszeug wie Feuerpatschen. Quelle: Privat

Elektronische Karten erleichtern den Einsatz

„Aber nicht nur Handwerkzeuge finden in der Vegetationsbrandbekämpfung Anwendung, sondern auch Löschfahrzeuge mit Wassertanks können gut und sinnvoll eingesetzt werden“, ergänzt Corterier. Das Tanklöschfahrzeug der Dedenser Ortsfeuerwehr biete die Möglichkeit, während der Fahrt vom Fahrzeugdach aus zu löschen. Da dies nicht mit allen Feuerwehrfahrzeugen möglich ist, lernten die Einsatzkräfte auch ein alternatives Löschverfahren kennen, bei dem der Löschangriff neben dem langsam fahrenden Fahrzeug vorgenommen wird. „Das Wichtigste ist der sparsame Einsatz von Löschwasser, da der Wassertransport außerhalb von Ortschaften sehr aufwendig und zeitintensiv ist“, sagt Corterier. Hilfreich seien elektronische Waldbrandeinsatzkarten, aus denen Wasserentnahmestellen, befahrbare Wege, Gebietsbezeichnungen, natürliche Brandschneisen und vieles mehr entnommen werden können. Dadurch hat die Feuerwehr die Möglichkeit, den Einsatz noch besser zu planen und effektiver zu arbeiten.

Richtiges Verhalten kann Waldbrand verhindern

Damit es erst gar nicht zu einem Wald- und Flächenbrand kommt, ist Prävention wichtig. „Jeder kann dazu beitragen, Wald- und Flächenbrände zu verhindern“, sagt Corterier. Dazu gehöre beispielsweise, keine glimmenden Zigarettenstummel in der Feldmark oder im Wald auf den Boden zu werfen. Auch Autos sollten nicht auf trockenem Gras oder Feldern abgestellt werden. Außerdem sollten auf Feldern und Wiesen keine Lagerfeuer entzündet werden.

Von Sandra Remmer