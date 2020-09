Dedensen

Auf der A2 in Richtung Dortmund ist am Dienstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw in Brand geraten. Wie die Feuerwehr Dedensen mitteilte, wurden gegen 8.30 Uhr gleich mehrere Ortsfeuerwehren alarmiert, darunter auch die Ortsfeuerwehr Garbsen. „Es war zunächst nicht klar, wo genau das Auto liegengeblieben war“, so Einsatzleiter Alexander Heimann. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Auto bereits in Flammen.

Der Fahrer und der Beifahrer hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Sie blieben unverletzt. Der Wagen hatte bereits während der Fahrt angefangen zu brennen, daraufhin hatten sie ihn auf den Standstreifen gelenkt.

Anzeige

Zwei Fahrspuren gesperrt

Die Einsatzkräfte löschten das in Vollbrand stehende Fahrzeug mit Wasser und Schaum ab. Während des Einsatzes, der bis etwa 10 Uhr dauerte, waren zwei Fahrspuren gesperrt. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. Über die Höhe des Schadens ist bislang nichts bekannt.

Weitere NP+ Artikel

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier.

Von Linda Tonn