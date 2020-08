Gümmer

Partyservice statt Fleischerei – Iris Krystmanski hat dem Familienbetrieb in Gümmer nach der Übernahme von ihrem Vater Dietmar eine neue Ausrichtung gegeben. Dieser unterstützt sie gern und hilft, wo er kann – auch wenn er anfangs die Umwandlung skeptisch sah.

Die 48-Jährige wuchs mit der Fleischerei auf und erinnert sich gern an früher. „Wenn ich samstags keine Schule hatte, mussten meine Eltern mich wecken“, erzählt sie. Denn ihr sei es sehr wichtig gewesen, beim Schlachten dabei zu sein. Dabei hätte sie sogar kleinere Aufgaben übernehmen dürfen. Auch wenn ihr Vater die Schweine bei den Bauern abgeholt habe, sei sie nach Möglichkeit mitgefahren.

Berufsauswahl – nicht immer eine freie Entscheidung

Nach ihrem Schulabschluss sah die junge Frau ihre berufliche Zukunft allerdings noch nicht im elterlichen Betrieb. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Industriekauffrau, besuchte dann die Fachoberschule und entschied sich anschließend für ein BWL-Studium. Aber, so erzählt sie, damals sei das Helfen im elterlichen Betrieb für sie immer selbstverständlich gewesen, auch noch, als sie längst berufstätig war.

Dietmar und Iris Krystmanski bieten einen umfangreichen Partyservice an. Quelle: Heike Baake

Ihr Vater hatte in seiner Jugend dagegen nicht die Möglichkeit, seinen Beruf frei zu wählen. „Die Eltern haben bei mir bestimmt, was ich lernen soll“, sagt Dietmar Krystmanski. Mit 13 Jahren begann er seine dreijährige Lehrzeit als Schlachter in Letter. Anschließend wechselte er nach Lohnde und Garbsen in verschiedene Betriebe.

Viehhandel prägt die Entwicklung

Prägend bei Krystmanskis Entwicklung war auch der elterliche Viehhandel mit dem dazugehörigen Geschäft, das von dem jungen Dietmar viel Einsatz abverlangte. „Ich habe in meiner Freizeit immer im Betrieb geholfen“, erinnert er sich. Seinen Meistertitel konnte Krystmanski 1967 entgegennehmen – anschießend arbeitete er für vier Jahre mit seinem Vater Alfred zusammen und eröffnete dann den Laden in Gümmer. In den neuen Räumlichkeiten wurde den Kunden erstmals das Einkaufen in einem Verkaufsraum ermöglicht. „Davor haben wir nur im Schlachthaus nebenbei verkauft“, erzählt der Senior.

Dietmar Krystmanski entspannt sich gern an seinem Teich. Quelle: Heike Baake

Rentner war 51 Jahre im Beruf

Bis 2002 führte Dietmar Krystmanski das Geschäft mit elf Angestellten in Spitzenzeiten. Der eigentliche Traum vom Beruf des Schornsteinfegers war zu dieser Zeit schon lange nicht mehr aktuell. „Ich habe 51 Jahre in meinem Beruf gearbeitet“, erzählt der Schlachter stolz. Während seiner letzten Arbeitsjahre wuchs bei Tochter Iris der Wunsch, den Betrieb in abgewandelter Form weiterzuführen. „Ich musste meinen Vater schon sehr überreden, dass er mich weitermachen lässt“, verrät Iris Krystmanski. Seine damaligen Zweifel kann ihr Vater heute noch begründen. „Wenn junge Leute in anderen Betrieben etwas verändert hatten, dann ging das oft nicht gut“, sagt er.

Heute nach 18 Jahren blickt er allerdings mit Stolz auf das, was seine Tochter aufgebaut hat. Während es früher im Partyservice nur Sauerkraut, Krautsalat und verschiedene Braten gab, präsentiert heute eine 79-seitige Broschüre ein umfangreiches kulinarisches Angebot. Anfangs habe sie das vorhandene Angebot nur um Kartoffelgratin ergänzt, aber über die Jahre sei dann der Partyservice gewachsen.

Senior hilft in der Fleischerei aus

Die Geschäftsentwicklung hat Krystmanski stets wohlwollend beobachtet. „Man kann sich etwas denken, sagt aber nichts“, erklärt er. Zurzeit ist der Senior regelmäßig im Einsatz, denn er ersetzt den im März verstorbenen Fleischer. Aktuell treffen sich alle Familienmitglieder gern auch außerhalb der Arbeitszeiten – bei den vor zwei Monaten angeschafften Hühnern. Ein Wunsch, den der Opa seinem Enkel Lauritz erfüllt hat. Ob der Zehnjährige einmal in die Fußstapfen seiner Mutter tritt, ist nicht sicher. „Wenn er schlau ist, dann steigt er ein, aber ich möchte ihm nicht die Illusion einer Fußballkarriere nehmen“, sagt Iris Krystmanski.

Ob der zehnjährige Lauritz einmal das Geschäft seiner Mutter übernehmen wird, ist noch nicht sicher. Quelle: Heike Baake

Von Heike Baake