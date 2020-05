Falkenpaar brütet im Dedenser Kirchturm – Renovierung verschoben

Dedensen

Ein Falkenpaar bringt derzeit die geplanten Renovierungsarbeiten am Kirchturm in Dedensen durcheinander. Ein Malerunternehmen sollte das Holz der sogenannten Schallaustrittsöffnung streichen – diese Arbeiten sind nun auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund dafür sind fünf braune Falkeneier, die im oberen Bereich des Turms liegen.

Reinhard Adolf kümmert sich ehrenamtlich um alle Baumaßnahmen der Hase-Kirche. Quelle: Heike Baake

Kotspuren an Kirchturm

Weiße Kotspuren an der Außenwand des Kirchturms wiesen darauf hin, dass dort, in fast 13 Metern Höhe, Vögel ein neues Zuhause gefunden hatten. Kirchenvorstandsmitglied Wilfried Dreyer machte diese Entdeckung und informierte den ehrenamtlichen Baubeauftragten der Kirchengemeinde, Reinhold Adolf. Der begutachtete nicht nur die äußerlichen Spuren unterhalb der hölzernen Öffnung, er bestieg auch den Kirchturm. „Aufgrund der Menge der Kotspuren und einer Maueröffnung vermuteten wir schon, dass es sich um Falken handelte“, sagt Adolf.

Um den Kirchturm der Hase-Kirche zu erreichen, müssen neben einer Treppe auch mehrere Leitern überwunden werden. Quelle: privat

Der Aufstieg in den Kirchturm ist sonst eher selten erforderlich, lediglich bei Reparaturen der Kirchturmuhr oder der Glocken wagt sich jemand in diesen Bereich. Um nach oben zu kommen, musste Adolf neben einer Holztreppe auch zwei Leitern überwinden. „Die letzte ist schräg gestellt und man muss sich eher nach oben schlängeln“, erklärt er. Personen mit Höhenangst wäre der Aufstieg auf keinen Fall zu empfehlen.

Fünf große braune Vogeleier

Die großen braunen Falkeneier liegen oberhalb des Glockenbereichs. „Sie sind exakt im Kreis abgelegt, allerdings ohne Nest“, berichtet Adolf. Die Falken fliegen durch eine Maueröffnung rein und raus. Durch das Läuten der Glocken lassen sie sich nicht stören, allerdings flüchten sie sofort bei Besuchern. Die Falkeneier sind im Kirchturm sicher, sagt Adolf, in einem Baum könnten sie von einer Elster entdeckt werden. Wann sie gelegt wurden, lässt sich nicht sagen, aber bevor die kleinen Falken flügge sind, wird die Kirchengemeinde an der Außenfassade nicht arbeiten. „Der geplante Anstrich am Holz wurde verschoben“, erklärt der Baubeauftragte. Das sei kein Problem, auch der Malerbetrieb zeige sich entgegenkommend.

In 13 Metern Höhe liegen die braunen Falkeneier im Kirchturm der Hase-Kirche. Quelle: Heike Baake

Wie der Vorsitzende der Ortsgruppe des Naturschutzbundes Seelze, Friedhelm Ilse, bestätigt, stehen die Falken zudem unter besonderem Schutz. „Man muss warten, bis die Jungvögel ausgeflogen sind“, sagt er. Die Brutzeit dauert zehn bis 15 Tage, anschließend werden die Jungtiere noch weitere drei Wochen gefüttert, bis sie das Nest verlassen können. Während dieser Zeit, so Ilse, dürfen die Vögel auf keinen Fall gestört werden. Erst wenn sie ausgeflogen sind, könne der Malerbetrieb seine Arbeit aufnehmen.

Von Heike Baake