Letter

Der Faire Laden Letter feiert am Sonnabend, 13. November, sein einjähriges Bestehen. Von 10 bis 16 Uhr sehen kleine Aktionen auf dem Programm. Außerdem kann Kaffee und Tee probiert werden.

Laden wird mitten im Corona-Lockdown eröffnet

Angehörige der katholischen Kirchengemeinde dachten im Frühjahr vergangenen Jahres – das Corona-Jahr hatte gerade begonnen – über ein vermehrtes ehrenamtliches Engagement nach. „Es ging einige Zeit ins Land, bis die konkrete Idee geboren war“, berichtet Andrea Willms, die mit Sylke Brinckmann und Gabi Rodieck zu den Gründerinnen des Projekts gehört. „Einige Monate später, am 13. November, mitten im Corona-Lockdown, haben wir ihn erstmalig geöffnet, den Fairen.Laden.Letter“, ergänzt sie. Mittlerweile werden seit fast einem Jahr in dem Laden neben der katholischen Kirche an der Kirchstraße 6 fair gehandelte Lebensmittel, Schmuck, Postkarten, Textilien und kleine Geschenke angeboten.

Nach einem Jahr gibt es Stammkundschaft

Die Gründerinnen waren sich damals nicht sicher, ob der Laden neben der katholischen Kirche an der Kirchstraße 6 wirklich erfolgreich sein würde, „ob die Idee, fair gehandelte Produkte in Letter anzubieten, angenommen wird“. Inzwischen seien die Initiatorinnen optimistisch, dass der Faire Laden langfristig in Letter etabliert sein wird. „Wir freuen uns, dass wir viele Kunden erreichen konnten und bereits eine kleine Stammkundschaft haben, die Tee, Kaffee, Schokolade, Gewürze, Textilien, Schmuck, Postkarten oder kleine Geschenke bei uns kauft.“ Inzwischen sei auch das Team der ehrenamtlichen Verkäuferinnen auf 14 Frauen gewachsen. Zudem sei das Sortiment im Vergleich zur Eröffnung deutlich vielfältiger geworden.

Am Sonnabend wird gefeiert

Die Frauen wollen den Fairen Laden am Sonnabend, 13. November, mit einer Sonderöffnung von 10 bis 16 Uhr feiern. Der Tag wird begleitet von kleinen Aktionen, und auch Tee und Kaffee können probiert werden. Informationen gibt es auch unter fairer-laden-letter.com.

Von Thomas Tschörner