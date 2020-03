Fahrräder werden bei Fahrrad Kruse trotz Corona repariert

Seelze

Auch zu Zeiten des Coronavirus will Andreas Kruse seine Kunden in Sachen Mobilität unterstützen. Während sein Fahrradladen geschlossen ist, bleibt die Werkstatt geöffnet. „Unsere Tätigkeit zählt zum Handwerk“, sagt der Zweiradmechatroniker Chris Lange. Vorausschauende Kunden hatten ihr Rad schon zum Frühjahrscheck gebracht. „Wir nehmen weiter Aufträge an“, sagt Firmeninhaber Kruse. Menschen sollten auch weiter unabhängig von Bus und Bahn zur Arbeit kommen können.

Der Verkauf ist bei Fahrrad Kruse in Letter derzeit geschlossen. Quelle: Fahrrad Kruse

Zur Auftragsabwicklung hat er sich allerdings Gedanken gemacht: Um Details und Wünsche abzustimmen, aber das Infektionsrisiko klein zu halten, bittet Kruse zunächst um einen Anruf. „Wir können das Rad holen“, sagt er. „Wenn wir mit der Reparatur fertig sind, liefern wir das Fahrrad und stellen es in den Garten oder vor den Kellereingang. Die Rechnung werfen wir einfach in den Briefkasten.“

Die Öffnungszeiten seiner Werkstatt bleiben bis auf Weiteres unverändert werktags von 9 bis 18 Uhr durchgehend. Mittwoch und Sonnabend sind die Handwerker von 9 bis 13 Uhr beschäftigt.

Jubiläumsfeier wird verschoben

Eigentlich steht in diesem Jahr auch ein Jubiläum für das 1995 gegründete Geschäft an. „Wir waren lange optimistisch“, sagt Kruse, der schon eine Feier geplant hatte. „Wir hatten von der Stadt die Genehmigung für eine Straßensperrung erhalten. „Auch der ADFC war eingeladen mit Infostand und Codieraktion. Hersteller mit großen Infoständen hatten ebenfalls zugesagt.“ Die Feier werde nun verschoben.

Kevin Quadt ist telefonisch und per Mail zu erreichen. Er bietet seinen Fotoservice weiter an und findet: "Ein fröhliches Motiv hebt die Stimmung". Quelle: Foto Kurth

Fotostudio Kurth bleibt geöffnet

Auch Kevin Quadt wird sein Fotostudio Kurth im Seelzer Zentrum nicht schließen. Die Stadtverwaltung biete für Seelzer Bürger nach wie vor eine Kfz-Zulassung an, sagt er. Auch das Bürgeramt sei für Bürger mit Termin geöffnet. „Weil ich Fahrzeug-Kennzeichen und Passbilder herstelle, darf ich bis auf Weiteres öffnen, muss aber jeden Kunden einzeln in das Geschäft lassen“, sagt er. Passfotos für Visum, Ausweis oder Arbeitserlaubnis müssten nämlich von einem Experten angefertigt werden.

„Schöne Bilder können die Laune verbessern“, sagt Quadt – deshalb bietet er auch seinen regulären Fotoservice weiter an. Die Bilddateien sollen die Kunden per E-Mail schicken. „Bitte von Ladenbesuchen absehen“, sagt er. Wer also die Zeit gerade nutze, um sein Smartphone oder die Computerfestplatte aufzuräumen, könne sich Abzüge seiner Lieblingsfotos liefern lassen. „Wer lieber einen Datenstick abgeben möchte, sollte den Briefkasten an der westlichen Hauswand nutzen“, sagt Quadt. Er möchte seinen Service so lange wie möglich aufrechterhalten – aber eben ohne persönlichen Kundenkontakt.

