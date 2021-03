Letter

Eine Streife hat am Sonntag gegen 7.05 Uhr an der Tiergartenstraße in Letter einen 28-jährigen Autofahrer aus Hannover kontrolliert, teilt die Polizei mit. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem Autofahrer Alkoholgeruch. Ein Test mit einem gerichtsverwertbaren Alcomaten ergab einen Wert von 0,62 Promille. Die Polizisten leiteten ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein. Der Fahrer muss nun mit einem Fahrverbot von einem Monat sowie einem Bußgeld von 500 Euro rechnen.

Von Thomas Tschörner