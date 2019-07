Seelze

Eine Streife hat am Freitag gegen 12.50 Uhr einen VW Polo an der Hannoverschen Straße in Seelze kontrolliert, teilt die Polizei mit. Die Beamten hatten wegen diverser körperlicher Auffälligkeiten den Verdacht, dass der 36-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saß. Deshalb ließen sie dem Seelzer eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Außerdem kontrollierten Polizisten am Sonnabend gegen 8.45 Uhr einen 46-jährigen Fahrer einer Mercedes C-Klasse an der Obentrautstraße in Seelze. Dabei stellten sie bei dem Seelzer Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,5 Promille. Gegen diesen Fahrer wurde ebenfalls ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Beide Männer müssen nun mit einer Geldstrafe und einem befristeten Fahrverbot rechnen.

Von Thomas Tschörner