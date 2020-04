Letter

Im Vorbeifahren hat ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 20.20 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, einen an der Lange-Feld-Straße parkenden Ford beschädigt. Wie die Polizei berichtet, entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung, ohne sich um die Regulierung des Schadens von etwa 200 Euro am Seitenspiegel des Ford zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Hinweise von Zeugen nehmen die Beamten unter der Rufnummer (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner