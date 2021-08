Letter

Ein Autofahrer hat in der Nacht zu Freitag einen am rechten Fahrbahnrand der Lange-Feld-Straße in Höhe der Straße Weißer Brink geparkten BMW der Dreier-Reihe gestreift. Die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitag, 9 Uhr. Dabei entstand am linken Außenspiegel ein Schaden von rund 300 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei Seelze nimmt unter der Rufnummer (05137) 827115 Hinweise von Zeugen entgegen.

Von Thomas Tschörner