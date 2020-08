Letter

Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein Autofahrer am Donnerstag zwischen 6.20 und 13.40 Uhr den Außenspiegel eines an der Lange-Feld-Straße 86 in Seelze-Letter geparkten BMW 520 einer 25-jährigen Letteranerin beschädigt, teilt die Polizei mit. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens von circa 150 Euro zu kümmern. Die Ermittler hoffen auf Zeugen und nehmen unter Telefon (05137) 8270 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner