Seelze

Ein unbekannter Fahrer hat zwischen Freitag, 17.40 Uhr, und Sonnabend, 12 Uhr, einen auf dem Parkplatz an der Kantstraße am Bahnhof Seelze stehenden Peugeot beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens von etwa 800 Euro zu kümmern.

Eine weitere Unfallflucht beging ein Fahrer, der zwischen Freitag, 12 Uhr, und Sonnabend, 12 Uhr, einen ordnungsgemäß in einer Parklücke an der Bonhoefferstraße stehenden Ford Fiesta touchiert hat. Der Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. In beiden Fällen hoffen die Ermittler auf Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Seelze unter der Rufnummer (05137) 827115 entgegen.

Von Thomas Tschörner