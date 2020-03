Seelze

Ein 45-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch gegen 7 Uhr an der Ulmenstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist mit zwei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, war die Unfallursache ein sogenannter Sekundenschlaf nach einer 48-stündigen Wachphase. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 4200 Euro. Weil sich der Mann in keinem guten Zustand befand, beschlagnahmten die Polizisten seinen Führerschein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Die Beamten suchen Zeugen und nehmen unter der Rufnummer (0 51 37) 82 70 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner