Beim Vorbeifahren hat ein Unbekannter am Donnerstag gegen 16.15 Uhr an der Straße Brüggefeld einen parkenden Wagen beschädigt, der gegenüber Rewe stand, berichtet die Polizei. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne sich um die Regulierung des Schadens von etwa 250 Euro am linken Außenspiegel zu kümmern. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich nach Aussagen von Zeugen um ein neueres, silberfarbenes VW-Golf-Modell handeln, das in Richtung Garbsener Landstraße davonfuhr. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und leitete ein Strafverfahren ein.

Bereits am Mittwoch hatte ein Fahrer gegen 17.55 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren einen an der Bremer Straße parkenden Wagen touchiert und ihn am linken Außenspiegel beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Gegen ihn wird ebenfalls wegen Unfallflucht ermittelt.

In beiden Fällen hoffen die Beamten auf Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seelze unter der Rufnummer (05137) 827115 entgegen.

Von Thomas Tschörner