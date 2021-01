Seelze

Die FDP möchte in Seelze einen eigenen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen um die Nachfolge von Amtsinhaber Detlef Schallhorn (parteilos) schicken, der sich nicht wieder zur Wahl stellt. „Wir sind im Gespräch mit einer sehr kompetenten Person“, sagte FDP-Fraktionschef Harald Temmler. Der Wunschkandidat der Seelzer Liberalen habe das passende Alter, sei Führungskraft in einer Kommune und verfüge über alle notwendigen Kompetenzen.

Zusage steht noch aus

Temmler ist überzeugt, dass der mögliche Kandidat auch von der Mentalität her gut in die Obentrautstadt passen werde. Eine Bewerbung für das Bürgermeisteramt wäre somit gut möglich. Denn auch die Mitglieder der FDP seien bereits sehr angetan von der Idee. Eine Zusage über die Kandidatur steht allerdings noch aus. „Die Person ziert sich ein bisschen“, sagt Temmler und will Überzeugungsarbeit leisten. Dass die FDP im Rat der Stadt Seelze mit zwei Vertretern, neben Temmler gehört der Fraktion Vivien Wilhelm an, zu den kleinen Fraktionen gehört, sieht Temmler nicht als Hindernis.

Er ist überzeugt, dass die beiden großen Parteien sich zumindest ein Stück weit gegenseitig blockieren. Davon könnte ein FDP-Bewerber profitieren. „Es braucht eine Führungspersönlichkeit.“ Dann sei auch ein Vertreter einer kleineren Partei oder ein parteiloser Bewerber nicht chancenlos. Der parteilose Detlef Schallhorn sei dafür das beste Beispiel, sagte Temmler.

Grüne denken noch über Kandidatur nach

Die SPD hat eine Findungskommission eingerichtet und nach eigenem Bekunden bereits einige geeignete Kandidaten für die Bürgermeisterwahl ausgemacht. Weitere Interessenten können sich noch bis Ende Januar melden oder vorgeschlagen werden, bis im Februar die Kommission einen Vorschlag macht, über den die Mitglieder des Ortsvereins entscheiden. Dagegen hält sich die CDU mit der Präsentation eines Kandidaten noch zurück.

Bislang haben die Christdemokraten lediglich bedauert, dass Schallhorn nicht noch einmal kandidiert. Es gilt aber als sicher, dass die CDU einen Kandidaten aufstellen wird. Eine Entscheidung steht auch bei den Grünen noch aus. „Wir denken noch nach“, sagte Grünen-Sprecherin Evelyn Werner. Deshalb könne auch noch nicht gesagt werden, ob die Grünen einen eigenen Bewerber küren oder möglicherweise einen Kandidaten einer anderen Partei unterstützen werden. Es sei noch nichts spruchreif, so Werner.

Sowohl das Bürgerforum, das 2015 erfolglos Fraktionsmitglied Thomas Schroer aufgestellt hatte, als auch Die Linke waren bislang für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Von Thomas Tschörner