Kontaktlose Betreuung: Erzieher stellen Bastelsachen vor die Tür

Dedensen

Es ist gerade eine außergewöhnliche Zeit – auch für die Erzieherinnen und Kinder im Dorfkindergarten Dedensen. Derzeit werden nur fünf von 25 Kindern in der Einrichtung betreut. „Wir wollen aber trotzdem den Kontakt zu allen Kindern halten“, sagt Erzieherin Christine Seegers.

Deshalb haben sich die Mitarbeiter des Kindergartens etwas einfallen lassen – eine kontaktlose Betreuung sozusagen: Immer montags und mittwochs stellt Seegers mit ihren Kollegen einen Tisch vor die Eingangstür. In einer Kiste können sich die Kindergartenkinder kleine Überraschungen abholen, etwa eine Bastelanleitung, ein Rätsel oder auch eine Faltanleitung für ein Wurfspiel. Auch die vierjährige Marie nutzte mit ihrer Mutter Stephanie Strömann das Angebot und freute sich über eine Schnecke zum Ausschneiden.

Auf dem gepflasterten Weg zur Eingangstür haben die Erzieherinnen eine Botschaft hinterlassen: „Hallo Kinder, wir vermissen euch sehr“, haben sie dort mit bunter Straßenmalkreide hinterlassen.

Schnecke und Wal - die Kindergartenkinder können bei diesem Angebot das Ausschneiden üben. Quelle: Heike Baake

Mit ihrem kreativen Angebot versuchen die Erzieher, alle Interessen abzudecken. Es gäbe schließlich nicht nur „Bastelkinder“. Die Kinder sollten in freier Natur Mandalas legen und ihre Ergebnisse per Foto an den Kindergarten schicken, zudem gab es Tipps für die Eltern. „Wir haben den Kindern auch zu Ostern eine Überraschung vor die Haustür gelegt“, erzählt Seegers. Da konnten sich die Kleinen neben Bastelmaterial über einen Brief von ihren Erziehern freuen.

Gespräche am Fenster

Mit den Überraschungen vor der Kita-Tür möchten die Mitarbeiterinnen des Kindergartens den Jüngsten ein Ziel geben und sie zu einem Spaziergang motivieren. „Sie kommen meist mit einem Elternteil vorbei, und manchmal können wir sogar am Fenster zusammen sprechen“, sagt Seegers.

Sie und ihre Kolleginnen blicken mit etwas Sorge auf die derzeitige Situation. Nach den Sommerferien kommen neue Kinder in die Einrichtung. „Für sie fällt der Nachmittag zum Kennenlernen des Kindergartens weg“, sagt Seegers Kollegin Antje Südmeyer-Özata.

Auch die zukünftigen Schulkinder müssen auf viele Aktionen verzichten. Am regelmäßigen Vorschulunterricht können sie wegen der Schließung der Einrichtung nicht teilnehmen. Auch fehle ihnen das richtige Ende ihrer Kindergartenzeit. „Das Abschlussfest mit einer Übernachtung im Kindergarten sowie viele Ausflüge, die nur für die zukünftigen Schulkinder gedacht sind, entfallen komplett“, berichtet Südmeyer-Özata.

Von Heike Baake