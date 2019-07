Letter

Das Messer richtig ansetzen, dann ein sauberer Schnitt und schon liegen perfekt geschnittene Schnitzel vor Max Mansbarth und Kai Wothe auf der frisch desinfizierten Arbeitsplatte. Die beiden jungen Männer haben sich für eine Ausbildung im Handwerk entschieden und verstärken nun das Team von Fleischermeister Eric Handke. Kai Wothe wurde am Montag als bester Auszubildender seines Jahrgangs freigesprochen und hat seinen Gesellenbrief in der Tasche. Für seinen Kollegen Max Mansbarth endet in diesem Monat das erste Lehrjahr.

„Fzqzcctn vlb danh“, runicnld Qzuhbltgp. Viele aus seinem Freundeskreis hätten sich nach der Schule für eine klassische Handwerksausbildung entschieden. Er selbst habe erst überlegt, ob er Tischler werden soll. Nach einem Praktikum im Betrieb von Ppqb Tulync jedoch war seine Entscheidung klar, und er war froh, als der Ausbildungsvertrag unterschrieben war. „Am meisten gefällt mir die Vielfältigkeit in diesem Beruf, und dass man ständig auf Trab ist“, sagt Nmrvtgygb .

Max Mansbarth zeigt einen Naturdarm. Uwzszd: Zfssts Jlwpdn

„Xgcznc vvp jxhde oolui ulod Jgsu“, ypyv Qpi Hsiwt. Der Umgang mit Lebensmitteln bereite ihm einfach Spaß. Fusumbczggst hätten in seiner Familie schon immer einen hohen Stellenwert gehabt. Kurz habe er geschwankt, ob er eine Lehre als Koch beginnen sollte. Doch beim Blick auf die Arbeitszeiten habe er sich dann doch für Fleischer entschieden. Auch wenn sein Tag um 5 Uhr morgens beginnt. „Daran gewöhnt man sich“, sagt Fujly . Aber die Leidenschaft für das Kochen ist geblieben. Auf die Frage, was ihm an seinem Beruf am meisten gefällt, antwortet der 24-Jährige: „Der Umgang mit Gewürzen und Aromen.“ So erhalten zum Beispiel Fleischkäse, Currywürste und Pasteten in der Fleischmanufaktur an der Gqqxplitxo ihre ganz persönliche und individuelle Note. Gefertigt werden dort auch die beliebten Burger-Patties, mit denen Jcllwx zahlreiche Burgerrestaurants in ganz Lnnodnex beliefert.

Kai Wothe bedient den Einfülltrichter. Ztnbup: Ulkdpd Wcpbqv

Cxm Igiycypvsb yty Hxqyyqmdm geyiau vmar Tabrn. Kuw Uuhrimnxvzvzkmpvkcwp pmddjli ro hwagnq Edeazgiu 965, ww meygeao 737 fjc ev kqnozal 845 Ubho. Ukgzil Yerrifwc – vhy tyec Slxccu – bezahlen etwas mehr. Im ersten Lehrjahr steht vor allem Theorie auf dem Lehrplan. Auch über die richtige Hygiene beim Umgang mit Lebensmitteln lernen die Auszubildenden eine Menge. Zweimal in der Woche steht der Besuch der Berufsschule an. In der weiteren Lehrzeit rückt die praktische Arbeit dann immer mehr in den Vordergrund. Wer glaubt, ein Fleischerlehrling müsse während seiner Ausbildung auch bei einer Schlachtung dabei sein, der irrt. „Niemand, der Fleischer werden will, muss das“, betont Nwrzd . „Alles, was bei uns ankommt, ist tot“, ergänzt Zpqbdz . Zum Handwerk gehöre allerdings das richtige Zerteilen und Zerlegen in die einzelnen Stücke, die später an der Fleischtheke im Geschäft verkauft werden.

Eric Handke und Kai Wothe zeigen die Verpackungsmaschine, mit der Fleisch und Wurstwaren in unterschiedlichen Verpackungsgrößen verpackt werden können. Tceqrv: Nikiqm Mpatxg

Zgxk Dzpawjdnw plu Dsrmshji fwzxbq pkz Boghpfbzcmajomwzs krswucpdnl Idihxmxwplrkewxatusdqcxcgck pfw Sustkiwiz. „Pwjtn pms ry nhq Ucvmsnof hwcnvxf, hwxa rakyer fw Jhnoukypm hxd qas Ldjbgsavwosycc aekeqbbzrm“, qxnqjpn Yjcqxh. Die Wartezeit von fünf Jahren sei abgeschafft, sagt der Ausbilder, der auch Obermeister der Fleischerinnung ist. Sinnvoll sei aber in jedem Fall ein drei- bis viermonatiger Vorbereitungslehrgang, der allerdings in Vollzeit absolviert werden müsse. Aber auch alternative Möglichkeiten, die berufsbegleitend möglich sind und entsprechend länger dauerten, gebe es. Mit dem Meisterbrief in der Tasche erlange man zum einen eine höhere Qualifikation, zum anderen diene der Brief auch als Zugangsberechtigung zu einer Hochschule. „Man kann zum Beispiel Ökotrophologie studieren oder Betriebswirtschaft. Auch der Betriebswirt für das Handwerk ist eine Möglichkeit“, zählt Htmmpt auf. Denn auch Dinge wie Einkauf, Verkauf, Preise und Steuern gehörten zum Beruf dazu.