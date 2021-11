Harenberg

Was ist eigentlich genau Energie, und wie entsteht sie überhaupt? Das waren Fragen, mit denen sich die Kindergartenkinder in Harenberg am Montagvormittag beschäftigt haben. Unterstützung bei der Suche nach Antworten bekamen sie dabei von Sven Schlüter von der Arbeitsgemeinschaft Umwelt & Bildung, der seine Handpuppe Baldur als zusätzlichen putzigen Lehrmeister mit im Gepäck hatte.

Baldur und Sven Schlüter (von links) geben den Startschuss für das Rennen von Mila, Ceylan und Leandro (alle fünf Jahre alt). Quelle: Sandra Remmer

„Energie ist nicht einfach da“

„Energie ist nicht einfach da, sondern sie muss irgendwo herkommen“, erklärte Schlüter den Mädchen und Jungen. In vielen kleinen naturwissenschaftlichen Experimenten, und mit einfachen Mitteln konnten die Kinder sich davon selbst überzeugen. So gossen sie beispielsweise Wasser aus Gießkannen auf Wasserräder, die wiederum für den Antrieb von Karussellen sorgten. Aufgepumpte Luftballons verliehen selbst gebauten Autos so viel Energie, dass sie sogar an einem Autorennen teilnehmen konnten. Für Linus, Arvid und Alexander (alle fünf Jahre alt) waren die Raketen das tollste Experiment, wie sie einstimmig betonten.

Energiespürnasen bekommen Urkunden

„In Harenberg sind die Kinder immer sehr gut vorbereitet und engagiert“, sagte Schlüter lobend. Es sei bemerkenswert, dass die Kinder viel zum Thema Energie vor- und nachbereiten würden. Für ihr großes Engagement und Interesse bekamen die Kinder zum Abschluss des lehrreichen Vormittags eine Urkunde, die sie als fleißige Energiespürnase auszeichnet.

Förderung durch die Region Hannover

Gefördert wird die Aktion „Baldur der Energiezauberer“ von der Klimaschutzagentur der Region Hannover. Das Projekt richtet sich neben Kindern auch an Schulklassen und kann entsprechend angepasst werden.

Von Sandra Remmer