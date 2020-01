Dedensen

Bislang unbekannte Täter haben versucht, zwischen Donnerstag, 11 Uhr, und Freitag, etwa 14.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Bahnhof einzubrechen, berichtet die Polizei. Dabei misslang der Versuch, die Haustür und ein Fenster aufzuhebeln. Das Polizeikommissariat Seelze hofft auf Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 melden können.

rem

Von Sandra Remmer