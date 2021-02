Seelze

Vergeblich haben Einbrecher am Sonnabend zwischen 8 und 20 Uhr versucht, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Rudolf-Breitscheid-Straße aufzuhebeln. Wie die Polizei mitteilte, wurden an der Tür Hebelspuren entdeckt. Warum die Täter ihren Versuch aufgaben, ist ebenso wie die Höhe des Schadens unklar. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die in dem Haus möglicherweise verdächtige Personen bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei Seelze unter (0 51 37) 82 70 entgegen.

Von Thomas Tschörner