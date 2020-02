Gümmer

Gegen 23.30 Uhr am Sonnabendabend sind unbekannte Täter in das Bürgerhaus in Gümmer, Westerfeldweg, eingebrochen. Wie die Polizei Seelze mitteilte, führte eine sofort eingeleitete Fahndung nicht zum Erfolg. Die Beamten suchten mit mehreren Streifenwagen, einem Hund und einem Hubschrauber nach dem oder den flüchtigen Tätern.

Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Seelze unter Telefon (05137) 827115 entgegen.

Von Linda Tonn