Seelze/Letter

Einbrecher sind zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Isenbrink in Seelze eingedrungen, berichtet die Polizei. Aus den Räumen entwendeten der oder die Täter mindestens zwei wertvolle Uhren. Der Gesamtwert des Diebesgutes steht noch nicht fest.

Außerdem haben sich Unbekannte am Montag gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus am Margeritenweg in Letter verschafft. Die Einbrecher stahlen aus den Räumlichkeiten nach den bisherigen Ermittlungen eine Uhr und Schmuck. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Vermutlich sind die Einbrecher durch den nach Hause kommenden Hausbesitzer gestört worden und ergriffen die Flucht.

In beiden Fällen hoffen die Ermittler auf Zeugen oder Mitteilungen von verdächtigen Feststellungen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seelze unter der Rufnummer (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner