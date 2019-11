Letter

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in einen Kiosk in Letter eingebrochen. Das Geschäft befindet sich an der Ecke Lange-Feld-Straße und Kirchstraße. Die Täter nahmen Geld und Tabakwaren mit. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon (05137) 827115.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Gerko Naumann