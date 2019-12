Dedensen

Einbrecher sind am Montag zwischen 17 und 21 Uhr in ein Einfamilienhaus am Libellenweg eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten die Unbekannten die Räume und entwendeten einen geringen Geldbetrag sowie Schmuck in noch nicht genau bekannter Menge. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die Hinweise oder verdächtige Feststellungen unter der Rufnummer (0 51 37) 82 70 der Polizei Seelze mitteilen können.

Von Thomas Tschörner