Gümmer/Velber

Gewaltsam sind Einbrecher am Mittwoch zwischen 8.30 und 17.20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Osnabrücker Landstraße zwischen Gümmer und Lohnde eingedrungen, berichtet die Polizei. Die Unbekannten entwendeten nach ersten Erkenntnissen der Ermittler eine Armbanduhr. Ebenfalls am Mittwoch sind Einbrecher zwischen 8.30 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Gartenstraße in Velber gelangt. Aus dem Haus stahlen sie Geld und Schmuck in noch unbekannter Menge. Die Polizei Seelze hofft auf Zeugen und nimmt unter Telefon (05137) 8270 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner