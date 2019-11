Velber

Die Terrassentür eines Reihenhauses an der Bornstraße in Velber haben Einbrecher am Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr aufgehebelt, berichtet die Polizei. Aus den Räumen entwendeten die Unbekannten Geld, dessen genaue Summe noch nicht feststeht. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die im Tatzeitraum in Velber verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei Seelze unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner