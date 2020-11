Letter

Unbekannte haben versucht, die Rollläden der Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Akazienstraße aufzuhebeln. Die Ermittler stellten diverse Spuren fest. Den Einbrechern gelang es aber nicht, in das Haus einzudringen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Einbruchsversuch am Mittwoch gegen 13.20 Uhr vom Eigentümer des Gebäudes bemerkt. Die Tat wurde zwischen dem 23. Oktober und 3. November verübt. Die Polizei Seelze nimmt unter der Rufnummer (0 51 37) 82 70 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner