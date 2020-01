Döteberg

Gewaltsam sind Einbrecher in der Nacht zu Neujahr in ein Wohnhaus an der Straße Hinterm Kampe in Döteberg eingedrungen. Wie ein Sprecher des Polizeikommissariats Seelze mitteilte, zerstörten die Unbekannten zunächst einen am Haus angebrachten Bewegungsmelder. Im Gebäude durchsuchten die Täter die Räume offensichtlich nach Wertsachen. Angaben zum Diebesgut kann die Polizei noch nicht machen. Die Beamten hoffen auf Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kommissariat Seelze unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner