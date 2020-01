Lohnde

Gewaltsam sind Einbrecher zwischen vergangenem Freitag und Montag in ein Firmengebäude mit angrenzendem Wohnhaus an der Straße Am Kanaleck eingedrungen, berichtet die Polizei. Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler wurde aus den Räumlichkeiten aber nichts gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die das Kommissariat Seelze unter der Rufnummer (05137) 8270 erreichen können.

Von Thomas Tschörner