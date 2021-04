Letter

Zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Montag, 11 Uhr, sind bislang Unbekannte in eine Gartenlaube in einer Gartenkolonie in Letter eingebrochen. Wie die Polizei in Seelze mitteilt, schlugen die Täter eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang ins Innere der Laube. Dort entwendeten sie Geschirr, ein Radio sowie ein Flachbildfernsehgerät. Die Polizei in Seelze gibt den Schaden mit 150 Euro an. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer (05137) 8270 zu melden.

Von Sandra Remmer