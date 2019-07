Seelze

Sie kamen nicht, um Sport zu treiben: Einbrecher haben in der Nacht zu Donnerstag zwischen 0 und 4.30 Uhr die Tür eines Fitnessstudios an der Straße Immengarten in Seelze aufgehebelt. Wie eine Sprecherin des Polizeikommissariats Seelze mitteilte, öffneten die Unbekannten in den Räumen des Fitnessstudios gewaltsam einen Tresor und eine Kassenschublade. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Auch der in den Räumen verursachte Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittler hoffen auf Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Seelze unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner