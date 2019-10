Seelze

Ohne gültigen Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss war ein Hannoveraner am Montag mit seinem E-Scooter unterwegs, als ihn eine Polizeistreife um 12.30 Uhr am Kreuzweg kontrollierte. Außerdem trug der 40-jährige Betäubungsmittel bei sich. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und verboten dem Mann die Weiterfahrt.

Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Den Hannoveraner erwarten nun ein vierwöchiges Fahrverbot und eine Geldstrafe in Höhe von mindestens 500 Euro. rem

Von Sandra Remmer