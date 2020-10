Seelze

Zum Gründungsfest der lutherischen Kirche, dem Reformationstag, bietet die Kirchengemeinde St. Martin am Sonnabend, 31. Oktober, einen Gottesdienst mit Musik an. Die Predigt zum Tag des Aufbruchs in der evangelischen Kirche hält Pastor Ortwin Brand. Die musikalische Gestaltung übernehmen die Sopranistin Dorota Szczepańska und Christoph Slaby (Klavier und Orgel).

Dorota Szczepańska ist international gefragt

Die Sängerin begann ihre musikalische Ausbildung an der Musikhochschule Warschau. Danach ging sie an die Fryderyk-Chopin-Musikuniversität in Warschau und studierte bei Prof. Marek Rzepka an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Die Sopranistin übernahm in Hannover die Rolle als „Semele“ in Händels gleichnamiger Oper im vergangenen Jahr. Die Künstlerin ist international gefragt und arbeitete unter anderem mit hochkarätigen Klangkörpern wie der Kammerakademie Potsdam und dem London Symphony Orchestra zusammen. In Seelze gestaltete Szczepańska im vergangenen Jahr beim Musikfestival Seelze gemeinsam mit Weronika Rabek und Yo Hirano einen Händelabend im Atelier des Künstlers Wolfgang Tiemann in Kirchwehren.

Anzeige

Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr. Nach den derzeitigen Hygiene- und Abstandsregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie können in St. Martin 90 Gottesdienstteilnehmer Platz finden.

Von Thomas Tschörner