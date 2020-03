Diese Gesellschaftsspiele helfen gegen Langeweile

Seelze

Ohne Schule und Kindergarten breitet sich während der Corona-Krise in vielen Familien die Langeweile aus. Die Tage sind lang, Verabredungen mit Freunden untersagt und oft fehlt es an Beschäftigungsideen. Dorle Burgdorf von den Letteraner Brettspielern weiß Abhilfe und empfiehlt den Seelzern, sich wieder einmal zum Spielen zusammenzusetzen. „Für mich ist es eine perfekte Freizeitgestaltung“, sagt sie. Burgdorf kennt sich aus auf dem Markt der Gesellschaftsspiele und kann aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung als Leiterin der Brettspieler Empfehlungen geben.

Zur Galerie Gesellschaftsspiele bringen Abwechslung und können die Zeit in der heimischen Isolation für Familien angenehmer machen. Dorle Burgdorf stellt für uns Empfehlungen für alle Altersklassen zusammen.

Skyjo – ein Spiel für die ganze Familie

Bei diesem Spiel erhält jeder Spieler zwölf Zahlenkarten, die er im Laufe der Partie optimieren muss. Die abgebildeten Werte stellen Minuspunkte dar und erfordern von jedem Einzelnen ein geschicktes Vorgehen. „Am Anfang hat man wenig Informationen über die verteilten Karten“, erklärt Burgdorf. Diese hätten einen Wert von minus zwei bis plus zwölf und seien zu Beginn des Spiels verdeckt. Nur zwei der zwölf ausgegebenen Karten liegen offen, verrät die Leiterin der Letteraner Brettspieler. Nacheinander müssten sich die Spieler entscheiden, ob sie die obere Karte des Ablagestapels gegen eine eigene Karte tauschen oder lieber eine vom Nachziehstapel aufnehmen möchten.

Hat ein Spieler alle Karten aufgedeckt, ist das Spiel beendet und die Minuspunkte werden gezählt. „Es ist ein flottes Spiel mit einfachen Regeln, bei dem man gar nicht aufhören möchte“, verspricht Burgdorf. Skyjo (Magilano Verlag) ist geeignet für Spieler ab acht Jahre und kann mit zwei bis acht Personen gespielt werden. Die Spieldauer liegt bei 30 Minuten und der Preis bei ungefähr 15 Euro.

Heckmeck am Bratwurmeck – Würfelspiel ab acht Jahren

Das Würfelspiel bringt Jüngeren und Älteren Spaß und kann mit der ganzen Familie gespielt werden, sagt Burgdorf. In der Spielmitte liegen auf dem Grill 16 Portionen Bratwürmer, die sich die Spieler durch Würfeln erobern. „Man nimmt identische Würfelsymbole aus seinem Wurf heraus und würfelt mit den verbleibenden Würfeln weiter“, sagt sie. Erreicht der Spieler am Ende den Wert einer der ausliegenden Bratwurmportionen, könne er sie nehmen. Auch von den Mitspielern dürfen Bratwürmer entwendet werden, das bringe viel Spaß. „Es ist einfach ein lustiges Zockerspiel“, verspricht die Kennerin. Heckmeck am Bratwurmeck (Zoch Verlag) ist geeignet ab acht Jahre und kann mit zwei bis sieben Spielern gespielt werden. Die Spieldauer liegt bei 20 bis 30 Minuten und der Preis bei ungefähr 15 Euro.

Illusion – das kleine Spiel mit einfachen Regeln

Dieses Kartenspiel bezeichnet Burgdorf als ihren absoluten Geheimtipp. „Hier muss man seinen Augen trauen und die Farben gut erkennen“, erklärt sie. Illusion ist ein Schätzspiel, bei dem eine Karte offen auf den Tisch gelegt wird und ein Pfeil die aktuelle Farbe festlegt. Die Karten werden in Pfeilrichtung abgelegt, wobei der Farbanteil immer höher werden muss. Der nachfolgende Spieler, so erklärt Burgdorf, muss die Richtigkeit der Reihe anzweifeln oder weiter anlegen. Die korrekten Angaben stehen auf der Kartenrückseite, die man erst nach dem Anzweifeln ansehen darf. Illusion (Nürnberger Spielkarten Verlag) kann zu zweit oder mit der ganzen Familie gespielt werden und ist geeignet ab acht Jahre. Die Spieldauer liegt bei 15 Minuten, der Preis bei ungefähr 10 Euro.

Patchwork – ein anspruchsvolles Spiel

Dieses anspruchsvolle Brettspiel fordert auch Paare heraus, die schon über eine etwas größere Erfahrung mit Gesellschaftsspielen verfügen, verspricht Burgdorf. Jeder Spieler erhält ein Spielertableau, das eine Decke darstellt und Startkapital in Form von Knöpfen. Den Spielern steht eine begrenzte Anzahl von unterschiedlich geformten Blättchen, die Stoffreste darstellen, zur Verfügung.

Die Zusammenstellung gestaltet sich jedoch aufgrund der Formen sehr schwierig. „Geschicktes Handeln und vorausschauendes Planen sind gefordert“, beschreibt Burgdorf die Herausforderung für die Erschaffung einer perfekten Patchworkdecke. Patchwork (Lookout Spiele) ist ab acht Jahre empfohlen, Burgdorf sieht es jedoch eher als ein Spiel für Erwachsene an. Die Spieldauer liegt bei 30 Minuten, der Preis bei ungefähr 20 Euro.

Allerlei Spielerei liefert kontaktlos aus

Von den Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie ist auch das Fachgeschäft Allerlei Spielerei in der Calenberger Esplanade in Hannover betroffen. Auch dort bleibt den Kunden der Zugang zu den Geschäftsräumen derzeit untersagt. Geschäftsführer Volker Schäfer hat ein Sortiment von fast 700 Spielen. Darunter sind zahlreiche Klassiker, aber auch Neuheiten, die erst vor Kurzem auf dem Markt erschienen sind. Spielen, so sagt Schäfer, ist eine schöne Freizeitbeschäftigung. Es fordere durch die Problemlösungen intellektuell heraus und sorge für Erfolgserlebnisse. Auch in der häuslichen Isolation können Personen, die alleine leben, sich die Zeit mit einem Solospiel vertreiben. „Es ist etwas anderes als ein Puzzle oder Kreuzworträtsel“, erklärt der Fachmann. Ob allein, zu zweit oder ganze Familien – Spiele bringe Spaß, Abwechslung und vor allem gerade jetzt die nötige Ablenkung.

Allerlei Spielerei liefert auch nach Seelze aus Das Spielefachgeschäft Allerlei Spielerei bietet Interessenten täglich eine telefonische Beratung an. Geschäftsführer Volker Schäfer ist von montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr und sonnabends von 12 bis 16 Uhr unter Telefon (0511) 3069304 zu erreichen. Schäfer hat eine Auswahl von fast 700 Spielen vorrätig, die er frei Haus liefert. Dafür setzt er sich auf sein Fahrrad oder benutzt in Ausnahmesituationen auch mal die S-Bahn. Bezahlt werden kann per Überweisung anhand der beigelegten Rechnung, aber auch die Nutzung einer EC-Karte ist möglich. „Alles erfolgt unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen und ohne Kontakt“, versichert Schäfer. Schutzmaske, Handschuhe und Desinfektionsspray für das Kartenlesegerät gehören zu seinem Arbeitsalltag. Weitere Informationen sind über die Homepage oder Facebook-Seite des Unternehmens erhältlich.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch:

Von Heike Baake