Spiele helfen gegen Langeweile: Letteraner Brettspielerin gibt Tipps

Seelze

Wie man der Langeweile während der Corona-Krise entgegenwirkt, weiß Dorle Burgdorf, die vor neun Jahren die Letteraner Brettspieler gründete. Sie kennt sich bestens aus mit aktuellen und beliebten Gesellschaftsspielen, weiß, was bei Kindern jeden Alters ankommt und wie viel Spaß auch Erwachsene beim Spielen haben. Um die Zeit ohne Kindergarten, Schule und soziale Kontakte zu überbrücken, gibt sie Tipps aus dem großen Angebot der Spiele.

Mit „Roll for Adventure“ dem Alltag entfliehen

Die Spieler gewinnen oder verlieren bei diesem Spiel gemeinsam. Unterschiedliche Helden und steigende Schwierigkeitsgrade sorgen auf beidseitig bedruckten Spielplanteilen für ständig neue Herausforderungen. „Bei Roll of Adventure gerät man in eine ganze andere Welt“, erklärt Burgdorf. Das kooperative Würfelspiel sei für Fantasy Fans geeignet, die neben Würfelglück auch die richtige Taktik anwenden müssen. Zwei bis vier Personen im Alter ab zehn Jahren können sich mit diesem Spiel vergnügen. Die Spieldauer von Roll of Adventure ( Kosmos Verlag) liegt bei ungefähr 30 Minuten. Das Spiel wird zum Preis von 30 Euro angeboten. Allerlei Spielerei in Hannover bietet es zur Zeit für 19,99 Euro an. Damit solle das Spielen in jetzigen Zeit gefördert werden, erklärt Burgdorf.

Anzeige

Holzfäller, Jäger, Fuchs und Bär bei „Halali“

Bei „Halali“ werden die Rollen von Holzfäller und Jäger sowie Fuchs und Bär vergeben. Beide Parteien machen Jagd auf Enten, Fasane und sogar aufeinander. „Das Spiel hat einen Wettkampfcharakter und wird sehr schnell gespielt“, verrät Burgdorf. Der Wald, der anfangs noch friedlich unter den verdeckten Karten liegt, muss aufgedeckt werden. Dabei schlagen Holzfäller Schneisen, um den Jägern gute Schussfelder zu verschaffen. Naht aber der Bär mit seinen gefährlichen Tatzen, wird es spannend, beschreibt Burgdorf. Die Chancen sind bei Halali für alle Spieler gleich verteilt. „Zu Beginn überwiegt aber das Glück, im Laufe des Spiels wird es immer taktischer“, verrät die Spielekennerin. Halili ( Kosmos Verlag) kann nur zu zweit gespielt werden und ist ab acht Jahren geeignet. Die Spieldauer liegt bei ungefähr 30 Minuten und der Preis bei 17 Euro.

Lesen Sie auch:

Von Heike Baake