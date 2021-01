Seelze

Bürgermeister Detlef Schallhorn (parteilos) ist zufrieden: Sein Blick auf das Smartphone zeigt ihm, dass der erste im Internet als Livestream übertragene gemeinsame Neujahrsempfang von Stadt und HGS (Verein für Handel und Gewerbe in Seelze) bereits mehr als 230 Klicks aufweist – und das bereits eine Stunde, nachdem die Produktion freigeschaltet ist.

„Natürlich wissen wir, dass eine echte Zusammenkunft persönlicher, netter und wärmer ist“, sagt Schallhorn. Aber bereits im November mit Auftreten der zweiten Welle in der Corona-Pandemie wurde klar, dass der fünfte gemeinsame Neujahrsempfang von Stadt und HGS einen anderen als den sonst üblichen Rahmen haben würde. „Wir haben uns dann für einen Onlineneujahrsempfang entschieden“, so der HGS-Vorsitzende Thomas Meyer.

Rathausfoyer wird zum Studio

Und so ähnelte das Rathausfoyer am Sonntagvormittag dann auch eher einem Fernsehstudio als dem Eingangsbereich eines öffentlichen Verwaltungsgebäudes. Mehrere Stunden hatten Benjamin Huk von der Firma Beat Boy und Andreas Barthel von Independent Entertainment dafür benötigt, um Kameras, Mischpulte, Mikrofone und Rechner für die Übertragung zu installieren. Das Ergebnis ist eine etwa 37-minütige Aufzeichnung mit Ansprachen von Detlef Schallhorn und Thomas Meyer, Neujahrsgrüßen der Ortsbürgermeister aus den einzelnen Ortsteilen, musikalischen Grüßen aus der Musikschule und einem virtuellen Streifzug durch das Seelzer Ehrenamt. Als Moderatorin führt Svenja Scandolo durch das Programm, die in Seelze vor allem als Aktive bei den Zeitreisenden bekannt ist.

Ausblick auf 2021

„2021 wird ein spannendes Jahr für Seelze“, kündigt Schallhorn in seiner Neujahrsansprache an. Das Hauptaugenmerk liege dabei bei den anstehenden Kommunalwahlen im September, bei denen in Seelze nicht nur ein neuer Rat, sondern auch ein neuer Bürgermeister gewählt werden wird. Aber auch die weitere Umgestaltung der Schullandschaft sei ein wichtiges Thema, das für das neue Jahr anstehe. So sollen die Bertolt-Brecht-Gesamtschule, die Regenbogenschule und das Georg-Büchner-Gymnasium erweitert werden und in Harenberg und Seelze-Süd gehen die Planungen für den Neubau zweier Grundschulen in die finale Phase. Außerdem würden in Seelze-Süd und Harenberg neue Kindertagesstätten entstehen.

„Man muss kein Prophet sein, um zu sehen, dass Seelze die 40.000-Einwohner-Zahl anstrebt“, sagt Schallhorn. Von den neuen Einwohnern erhofft sich der Rathauschef durch mehr Steuereinnahmen auch einen finanziellen Vorteil.

HGS wünscht sich Citymarketing

„Wir setzen seit Jahren darauf, eine bessere Infrastruktur nicht nur in Bezug auf Kinderbetreuung, sondern auch auf Einzelhandelskonzepte und die Entwicklung in der Innenstadt zu schaffen“, sagt der HGS-Vorsitzende. Ohne die Unterstützung aus dem Rathaus könnten ehrenamtliche Institutionen wie die HGS das allerdings nicht leisten. Zum wiederholten Male wünschte sich Meyer ein Citymarketing, in dem gemeinsame Ideen und Projekte gebündelt und realisiert werden können. Dazu zählten beispielsweise auch Gespräche mit Immobilieninhabern, um Leerstände in der Innenstadt zu beenden. „Um für die Bürger attraktiv zu sein, brauchen wir eine gute Infrastruktur bei Einzelhandel, Gastronomie, Handwerk und Dienstleistung“, sagt Meyer. Und das führe letztendlich auch zu einem Plus bei der Gewerbesteuer.

Zuversicht für den Obentrautmarkt

Bezüglich der Aktivitäten und Veranstaltungen seines Vereins in diesem Jahr zeigt Meyer sich zuversichtlich. „Wir haben Hygienekonzepte in der Schublade.“ Auch wenn die für das Frühjahr vorgesehene Gesundheitsmesse abgesagt werden muss, geht er davon aus, dass im Juli der beliebte Obentrautmarkt stattfinden wird.

Info: Das Video zum Neujahrsempfang finden Sie auf haz.de/ seelze und neuepresse.de/ seelze.

Von Sandra Remmer